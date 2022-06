Sonne in NRW erwartet - Schauer und Gewitter am Sonntag

Essen (dpa/lnw)

Erst überwiegend sonnig und warm, dann Schauer und Gewitter: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Wochenende eine zweigeteilte Wetterlage. Während sich die meisten zunächst über freundliche Sommertage freuen können, wird es am Sonntag verbreitet ungemütlich, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen sagte. Am Freitag und Samstag gebe es viel Sonne und es sei mit maximal 22 bis 27 Grad sommerlich warm. Lediglich im Süden seien im Laufe der Abende vereinzelte Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen.

Von dpa