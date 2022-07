Sonne-Wolken-Mix bis Sonntag, dann könnte Hitze kommen

Offenbach/Essen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen können die Menschen in den nächsten Tagen bei einem Mix aus Sonne, Wolken, örtlichen Schauern und Temperaturen deutlich unter 30 Grad noch einmal durchatmen. Zum Wochenbeginn könnte es dann richtig heiß werden mit Spitzentemperaturen bis zu 35 Grad am kommenden Mittwoch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage und dem 10-Tages-Trend für das Bundesland am Donnerstag prognostizierte.

Von dpa