Sonne, Wolken und Frost in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen wechseln sich in den kommenden Tagen Sonne, Wolken und frostige Temperaturen in der Nacht ab. Der Mittwoch wird bei Höchstwerten zwischen vier und sieben Grad Celsius freundlich und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. In der Nacht kühlt es dann merklich auf minus zwei bis minus fünf Grad ab, im Bergland kann es sogar bis zu minus neun Grad werden. Vereinzelt muss mit Reifglätte gerechnet werden.

