Sonniger Wochenstart in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw)

Die Woche in Nordrhein-Westfalen startet mit viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 21 Grad. Der Ostermontag bleibt trocken mit einer leichten Brise aus dem Osten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nachts kühlt es ab mit bis zu einem Grad und in Tallagen des Berglandes örtlich mit bis zu minus zwei Grad. Dort kann es gebietsweise leichten Frost in Bodennähe geben.

Von dpa