Sorge vor Corona-Welle: Bad Honnef sagt Karnevals-Auftakt ab

Bad Honnef (dpa/lnw)

In der hitzigen Debatte um Karnevalsfeiern mitten in der vierten Corona-Welle zieht ein kleiner Verein Konsequenzen: Das Festkomitee in Bad Honnef bei Bonn hat seine für diesen Samstag geplante Sessionseröffnung kurzfristig abgesagt. «Wir sind alle Herzblut-Karnevalisten - aber die Corona-Zahlen explodieren ohne Ende. Und die Vernunft hat einfach gesagt: Das macht keinen Sinn», sagte der 1. Vorsitzende, Stefan Jungheim, am Samstag. «Die Sicherheit und Gesundheit der Karnevalisten - vor allem der Kinder - geht absolut vor.» Zuvor hatte der Bonner «General-Anzeiger» berichtet.

Von dpa