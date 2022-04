Mit dem Inkrafttreten der neuen Corona-Regeln fällt nun auch in den meisten Schulen die Maskenpflicht. Bildungsgewerkschaften kritisieren den Schritt eine Woche vor den Osterferien als zu früh: Erst wenn die Pandemie auf dem Rückzug sei, dürfe es Lockerungen geben. „Wer einen kontinuierlichen Schulbetrieb ermöglichen möchte, muss genau abwägen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, auf präventive Maßnahmen wie das Maskentragen zu verzichten“, so Stefan Behlau, NRW-Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung.

MEHR ZUM THEMA Neue Schutzverordnung ab dem 3. April Diese Corona-Vorgaben gelten ab Sonntag in NRW

„Zumindest eine Fortführung der bisherigen Sicherheitsmaßnahmen bis Ostern scheint sinnvoll, um Zeit für eine Entspannung bei den hohen Infektionszahlen zu gewinnen“, erklärt Ayla Çelik, NRW-Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW: „Eine Überlastung des Schulsystems und viele Ausfälle, zumal vor den Abiturprüfungen, sollten wir im Sinne der Kinder und Jugendlichen vermeiden.“

NRW-FDP ist gegen Hotspot-Regeln

Nicht nur die verlässliche Durchführung des Präsenzunterrichts sei gefährdet. Deutliche Unterrichtsausfälle könnten weitere Folge sein. Man betrachte es mit „Sorge“, „bei derart hohen Infektionszahlen die Maskenpflicht auslaufen zu lassen, nach den Osterferien in Kita und Schule auch auf Tests zu verzichten und keine andere Sicherheitsmaßnahmen wie flächendeckende Luftfilter zu ergreifen.“

Hintergrund: Am 2. April laufen grundlegende Corona-Maßnahmen aus. Wenn die Länder nicht eigene Hotspot-Regeln beschließen, wird es keine Maskenpflicht in Schulen mehr geben. In NRW stemmt sich die FDP gegen Hotspot-Regeln.

„Das Ministerium für Schule und Bildung bleibt bei der geplanten Aufhebung der Maskenpflicht“, hieß es aus dem NRW-Schulministerium gegenüber unserer Redaktion. Grundsätzlich gebe es kein Verbot des Maskentragens: „Jede und jeder kann nach wie vor immer und überall zum eigenen Schutz eine Maske tragen.“ Und: „Basismaßnahmen für die Hygiene und den Gesundheitsschutz wie Lüften und Handhygiene (...) können weiter auf der Grundlage schulischer Konzepte umgesetzt werden.“ Das Land plane bis Mai einen behutsamen Weg zurück zur Normalität.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe ermahnt wegen der Lockerungen eindringlich, sich weiter verantwortlich zu verhalten – auch um vulnerable Gruppen zu schützen: „Jeder Mensch sollte an sich selbst und an seine Mitmenschen denken. Das Tragen der Maske, das wir über so lange Zeit so gut gelernt haben, sollten wir wenigstens noch ein paar Wochen beibehalten“, appelliert Vorstandsvorsitzender Dirk Spelmeyer.