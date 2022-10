Souvenirs für MuseumMobil - Nächster Halt Gelsenkirchen

Aachen (dpa/lnw)

Ein zerbrochener Flugzeugpropeller und ein Teddybär aus Nachkriegsjahren: Das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen hat bei der ersten Station seines mobilen Museums in Aachen mehrere Gegenstände für den Aufbau der Sammlung erhalten. Bis zum Sonntag sollte die Ausstellung auf Rädern in Aachen zu Gast sein. Die in einem Container untergebrachte Schau habe eine große Resonanz gehabt und sei immer gut besucht gewesen, teilte das Haus der Geschichte NRW mit.

Von dpa