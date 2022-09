Später Ausgleich: Bielefeld rettet einen Punkt in Darmstadt

Darmstadt (dpa/lnw)

Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat sich mit einem sehr späten Tor einen Punkt bei Darmstadt 98 erkämpft. Robin Hack erzielte den Ausgleich beim 1:1 (0:1) am Sonntag in der vierten Minute der Nachspielzeit. Durch den Punktgewinn verhinderte die Arminia das Abrutschen auf den Abstiegsrelegationsplatz. Darmstadt ist Tabellenvierter. Braydon Manu hatte die Hessen in der 8. Minute in Führung gebracht.

Von dpa