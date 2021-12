Sparkasse setzt Belohnung nach Geldautomatensprengung aus

Nach einer gescheiterten Geldautomatensprengung hat die Sparkasse in Mönchengladbach eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Tataufklärung und zur Ergreifung der Täter führen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Erheblich beschädigt wurde das Gebäude einer Sparkassen-Filiale in Mönchengladbach.

In der Nacht zum Montag hatten Unbekannte einen Automaten in der Filiale im Stadtteil Hardt gesprengt. Zwar erbeuteten sie kein Geld, aber die Detonation richtete einen erheblichen Sachschaden an. Die Tatverdächtigen flohen, die Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Laut Polizei gibt es mehrere Zeugenaussagen zum Fluchtfahrzeug und ein in den soziale Medien geteiltes Video, das die mutmaßlichen Täter zeigen soll. Derweil gehen die Ermittler mehr als 30 Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Zudem wird die Spurenauswertung fortgesetzt.