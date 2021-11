SPD: Aussetzen der Maskenpflicht im Unterricht ein Fehler

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen hat die Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht als schweren Fehler bezeichnet. So werde dem Coronavirus in Zeiten steigender Neuinfektionszahlen Gelegenheit gegeben, sich noch weiter auszubreiten, kritisierte der Vizevorsitzende der SPD-Fraktion, Jochen Ott, am Freitag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags.

Von dpa