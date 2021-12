SPD fordert Ausbildungsplatzgarantie für alle Jugendlichen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die SPD-Opposition hat die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen aufgefordert, noch in dieser Wahlperiode ein Konzept für eine landesweite Ausbildungsgarantie vorzulegen. In Deutschland würden derzeit 1,2 Millionen Arbeitskräfte gesucht, davon zwei Drittel Fachkräfte», begründete der Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, André Stinka, am Montag in Düsseldorf den Vorstoß.

Von dpa