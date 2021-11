SPD fordert Rettungsprogramm für Kinderkliniken

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die SPD in Nordrhein-Westfalen klagt «dramatische Versorgungsengpässe» in Kinder- und Jugendkliniken an. Da in diesem Jahr besonders viele schwer unter dem RS-Virus leidende Kinder stationär behandelt werden müssten, stünden die Kinderkliniken vor akutem Personal- und Bettenmangel. Die Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lisa-Kristin Kapteinat, forderte die Landesregierung am Montag in Düsseldorf auf, spätestens in der nächsten Woche zu einem «Gipfel Kindermedizin» einzuladen. Jetzt müssten alle relevanten Akteure aus der Gesundheitsbranche und der Politik an einen Tisch, um schnelle Lösungen zu finden.

Von dpa