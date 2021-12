SPD: Kita-Gebühren variieren je nach Kommune gewaltig

Düsseldorf (dpa/lnw) -

Die Kita-Beiträge variieren zwischen den Kommunen in Nordrhein-Westfalen nach SPD-Angaben gewaltig. So zahle eine Familie mit einem jährlichen Einkommen von 43 050 Euro für einen U3-Platz (45 Wochenstunden) in Monheim null Euro, in Duisburg 3024 Euro pro Jahr und in Lage im Kreis Lippe 4008 Euro, erklärte der familienpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Dennis Maelzer, am Sonntag. Dieses Gebührenkonstrukt sei undurchsichtig und es produziere vor allem Ungerechtigkeiten, weil die Höhe der Gebühren von der finanziellen Kraft der Städte und Gemeinden abhänge.

Von dpa