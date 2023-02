SPD-Opposition in NRW will 2,5-Milliarden-Schulprogramm

Die oppositionelle SPD-Fraktion im NRW-Landtag will ein 2,5-Milliarden-Euro-Förderprogramm für die Schulen im Land. Die Fraktion werden dem Parlament einen entsprechenden Antrag vorlegen, bestätigte ein Fraktionssprecher. Zuvor hatte die «Rheinische Post» (Dienstag/Printausgabe Mittwoch) berichtet. Es gehe um die Sanierung bestehender Schulen und den Neubau von Schulgebäuden. Das Geld solle das Land bis 2030 schrittweise bereitstellen.

Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch.

Die bauliche Situation in vielen nordrhein-westfälischen Schulen sei prekär, insbesondere in finanzschwachen Kommunen, heißt es in dem Antrag. Das Förderprogramm solle über ein Sondervermögen finanziert werden, sagte der Fraktionssprecher.