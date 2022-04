SPD schickt Staatskanzlei Katalog mit 13 Fragen

Düsseldorf (dpa)

In der sogenannten «Mallorca-Affäre» bohrt die Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag weiter: Am Freitag schickte die SPD-Fraktion per Email einen Katalog mit 13 Fragen an die Staatskanzlei. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Regierung soll demnach unter anderem mitteilen, ob und bei wem sich die drei Kabinettsmitglieder vor ihrer Reise nach Mallorca abgemeldet hatten.

Von dpa