SPD streitet mit Regierung über Milliarden-Rettungsschirm

Einen kurzfristig von CDU und Grünen eingebrachten Antrag zur Erklärung der finanziellen Notsituation werde die SPD am Mittwoch so nicht mittragen, sagte Kutschaty. Die Begründung für die Notlage sei lückenhaft. Bis vor vier Wochen habe die Landesregierung diese noch gar nicht als notwendig gesehen. CDU und Grüne seien nach wie vor die Antwort schuldig, wofür sie die Kredite aufnehmen wollten.

Kutschaty verlangte einen Nachweis, dass aus dem Rettungsschirm nicht Koalitionsvorhaben wie etwa Wärmepumpen für Haushalte finanziert würden, die mit der aktuellen Krise gar nichts zu tun hätten. Außerdem müsse die Landesregierung erklären, warum die Maßnahmen nicht aus anderen Stellen im regulären Haushalt - etwa durch Kürzungen - bezahlt werden könnten.

Die Landesregierung will ein sogenanntes Sondervermögen zur Krisenbewältigung schaffen. Dafür sollen bis zu fünf Milliarden Euro neue Schulden gemacht werden. Zur Umsetzung ist ein zweiter Nachtragshaushalt für das ablaufende Jahr 2022 geplant. Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) will dafür Ausnahmeregelungen zur Schuldenbremse in einer «außergewöhnlichen Notsituation» ziehen. Das ursprüngliche Vorhaben, Milliarden aus dem Corona-Rettungsschirm zu nutzen, wurde nach Kritik des Landesrechnungshofs an der Verfassungsmäßigkeit kurzfristig fallengelassen.