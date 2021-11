SPD will Abschaffung der Gebühren für Kita und OGS in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die SPD-Landtagsfraktion hat eine NRW-weite vollständige Abschaffung der Gebühren für Kita und die Betreuung in der Offenen Ganztagsschulen (OGS) gefordert. Die Beiträge variierten drastisch je nach Wohnort und seien ungerecht, kritisierte der familienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dennis Maelzer, am Dienstag in Düsseldorf. Alleinerziehende - in der Regel Frauen - seien mit einer Quote von 43,3 Prozent besonders stark von Armutsgefährdung betroffen, ebenso wie fast 470.000 Kinder in Nordrhein-Westfalen. Das gehe aus der Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage der SPD zur Lage der Familien hervor, die auch viele weitere Defizite offenlege.

Von dpa