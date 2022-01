Spektakel in Paderborn: Werder gewinnt 4:3 beim SCP

Paderborn (dpa)

Werder Bremen hat ein wahres Fußball-Spektakel beim SC Paderborn nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch gewonnen. Die Norddeutschen besiegten den SCP am Samstag mit 4:3 (1:2). Bremen, das nun fünf Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga in Serie gewonnen hat, hat nun 35 Punkte und liegt auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Paderborn hat fünf Zähler weniger.

Von dpa