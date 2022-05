Sperrung nach brennendem Lastwagen auf A45 wieder aufgehoben

Die Sperrung in Fahrtrichtung Dortmund ist komplett aufgehoben worden. In Fahrtrichtung Frankfurt ist ein Fahrstreifen wieder freigegeben, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Der Lkw sei in Richtung Hagen unterwegs gewesen, als ein Reifen platzte, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe den Lastwagen auf dem Seitenstreifen abgestellt, dann habe das Fahrzeug Feuer gefangen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sei auch die Gegenfahrbahn gesperrt worden, so die Polizei.