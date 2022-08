Spezialrohre für erstes LNG-Terminal kommen aus Hamm

Hamm (dpa)

Deutschlands erstes Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven soll mit Spezialrohren aus Hamm an das deutsche Ferngasnetz angeschlossen werden. Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur besichtigte am Freitag die Rohrfertigung bei der Firma Mannesmann Line Pipe, die zum Stahlkonzern Salzgitter gehört. Mit den Stahlrohren leiste das Werk nicht nur einen wichtigen Beitrag für den schnellen Bau des LNG-Terminals, sondern auch für die Gasversorgungssicherheit in Deutschland, sagte die Grünen-Politikerin.

Von dpa