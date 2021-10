«Spiel'21»: kollektiv, kindgerecht, klassisch

Essen (dpa)

Kollektivspiele, Angebote für Abenteuer- und Rätselfans, Fantasy-Motive und viele Neuheiten für den Nachwuchs: Zur internationalen Publikumsmesse «Spiel'21», die an diesem Donnerstag in Essen startet, präsentieren rund 600 Anbieter aus 42 Ländern eine breite Palette an Gesellschaftsspielen. Insgesamt werden bis Sonntag nach Angaben des veranstaltenden Friedhelm Merz Verlag mehr als 1000 Neuheiten mitsamt der diesjährigen Spielpreisträger gezeigt. Auch einige Weltpremieren könnten die Messebesucher testen.

Von dpa