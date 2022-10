Spielabbruch in Aachen mit 2:0 für Mönchengladbach gewertet

Nach dem Becherwurf beim abgebrochenen Spiel in der Fußball-Regionalliga West zwischen Alemannia Aachen und der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach ist die Partie mit 2:0 für die Gäste gewertet worden. Dies hat das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) am Freitag unter dem Vorsitz von Georg Schierholz (Westfalen) entschieden.

Die Begegnung auf dem Aachener Tivoli am 9. Oktober war in der 88. Minute beim Stand von 1:0 für die Borussia von Schiedsrichter Jörn Schäfer abgebrochen worden, nachdem aus den Zuschauerrängen ein Getränkebecher aus Hartplastik in Richtung des Schiedsrichter-Assistenten geworfen worden war. Laut Verbandsmitteilung handelte es sich um einen namentlich benannten Alemannia-Anhänger aus dem Familienblock, Videoaufnahmen hätten dies bestätigt. Der Schiedsrichter-Assistent soll bei dem Wurf am Hinterkopf getroffen worden sein und eine Kopfverletzung erlitten haben.