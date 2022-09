Spielzeit 2023/24: Landestheater mit über 100 Produktionen

Castrop-Rauxel (dpa/lnw)

Die vier Landestheater NRW bringen in der Saison 2023/24 mehr als 100 Produktionen auf die Bühne. Auf die Zuschauerinnen und Zuschauer warten dabei viele Premieren aus den Bereichen Musiktheater, Schauspiel, Musical, Ballett sowie Kinder- und Jugendtheater, wie Kulturministerin Ina Brandes (CDU) bei der Vorstellung des Programms für die kommende Spielzeit am Mittwoch in Castrop-Rauxel sagte. Mit Blick auf die explodierenden Energiekosten betonte sie: «Wir wollen die Theater so lange wie möglich offen halten.» Auch diese müssten aber einen signifikanten Beitrag zum Energiesparen leisten.

Von dpa