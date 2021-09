Spielzeugschlange löst Polizeieinsatz aus

Hagen (dpa/lnw)

Eine im Gras liegende Spielzeugschlange mit auffälligen Streifen hat in Hagen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses meldete am Mittwochmorgen der Polizei seine verdächtige Entdeckung im Vorgarten. Er sei sich nicht sicher gewesen, ob dies eine echte Schlange sei, schilderte eine Polizeisprecherin. Nach der Beschreibung des auffälligen Musters hätte es sich eventuell um eine Giftschlange handeln können. Als Beamte vor Ort eintrafen und die vermeintliche Schlange in der Wiese anleuchteten, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Wem die Spielzeugschlange aus Gummi gehört, war zunächst nicht bekannt. Damit das mitunter gefährlich aussehende Fundstück nicht noch an anderer Stelle auftaucht, nahmen die Beamten es zur Polizeiwache mit.

Von dpa