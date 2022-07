Spionage-Prozess gegen Reserveoffizier der Bundeswehr

Düsseldorf (dpa)

Das Oberlandesgericht Düsseldorf beschäftigt sich in gut zwei Wochen mit dem Fall eines deutschen Reserveoffiziers, der einen russischen Geheimdienst über Jahre mit Informationen versorgt haben soll. Laut Anklage der Bundesanwaltschaft soll er unter anderem Informationen rund um die Gaspipeline Nord Stream 2 weitergegeben haben. Nach Prozessbeginn am 11. August hat der Staatsschutzsenat zunächst 19 weitere Verhandlungstermine bis zum 16. Dezember angesetzt, wie das Gericht am Montag mitteilte.

Von dpa