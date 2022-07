Sportdirektor Kehl: Haller wird ein paar Monate fehlen

Dortmund (dpa)

Der an einem Hodentumor erkrankte Fußball-Profi Sebastien Haller ist operiert worden. Dies bestätigte sein Verein Borussia Dortmund. «Die Operation ist sehr, sehr gut verlaufen und er ist auf einem sehr guten Weg», sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einem am Dienstag veröffentlichten Video-Interview mit Dortmunds Trikotsponsor «1&1».

Von dpa