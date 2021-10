Sportdirektor Zorc zu Haaland-Rückkehr: «Dauert noch Wochen»

Berlin (dpa)

Das Comeback von Erling Haaland beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist völlig offen. Sportdirektor Michael Zorc hofft zwar, dass der Torjäger (21) noch in diesem Jahr wieder für den BVB aufläuft, «aber das wird noch einige Wochen dauern», sagte er am Samstag bei Sky. Haaland (Verletzung am Hüftbeuger) ist derzeit in Norwegen bei seiner Familie. «Um den Kopf freizubekommen. Er kann eh nicht viel machen», sagte Zorc (59).

