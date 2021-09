Sportwagenfahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

Der Fahrer eines teuren Sportwagens hat nach einem schweren Unfall in Mönchengladbach ein seltsames Verhalten an den Tag gelegt: Er flüchtete zu Fuß und überließ die verletzte 87-jährige Fahrerin des Kleinwagens, mit dem er kollidiert war, sich selbst. Nach Angaben der Polizei vom Mittwochabend war die ältere Dame bei Grün in eine Kreuzung eingefahren, als es zu dem heftigen Unfall kam.

Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Mercedes AMG mit einem Ampelmast und einer Straßenlaterne. Eine Achse samt Reifen und Felge wurde dabei abgerissen. Die Kreuzung war von Trümmern übersät. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum flüchtigen Autofahrer dauern an. Gegen ihn sei bereits ein Strafverfahren eingeleitet worden.