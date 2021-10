Sportwagenfahrer prallt in Lärmschutzwand: Schwer verletzt

Löhne (dpa/lnw)

Beim Versuch ein anderes Auto rechts zu überholen, hat ein 25-Jähriger auf der Autobahn 30 die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren und ist in die Lärmschutzwand geschleudert. Der Fahrer sei bei dem Unfall am Samstagvormittag leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Drei Mitfahrer des 25-Jährigen kamen demnach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Das Auto des Fahrers wurde in Höhe der Ausfahrt Löhne (Kreis Herford) sichergestellt.

Von dpa