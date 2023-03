Sprengstoff-Fund in Wohnung: Schäden durch Sprengung

Aachen (dpa)

Nach einem Sprengstofffund bei einer Durchsuchung in Aachen sind bei der kontrollierten Sprengung am späten Freitagabend zwei Häuser beschädigt worden. Rund 50 Anwohner mussten zuvor vorsorglich ihre Wohnungen verlassen und wurden mit Bussen in ein nahegelegenes Stadion gebracht, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte. Bei der kontrollierten Sprengung des Sprengstoffes in einer provisorischen Grube vor dem Gebäude zersplitterten durch die Wucht der Detonation die Fensterscheiben eines Hauses. In den Hausflur eines Nachbargebäudes flogen Steine. Die Bewohner der beschädigten Häuser konnten am späten Abend zunächst nicht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Von dpa