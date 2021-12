St. Pauli nach 2:1 über Schalke 04 vorzeitig Herbstmeister

Hamburg (dpa)

Der FC St. Pauli hat sich vorzeitig die Herbstmeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Der Tabellenführer setzte sich am Samstag vor 19 950 Zuschauern am Millerntor mit 2:1 (2:0) gegen den FC Schalke 04 durch. Die Treffer der Gastgeber beim achten Sieg im achten Heimspiel erzielte der Ex-Schalker Guido Burgstaller (20., 39.), der sich mit seinen Saisontoren Nummer 13 und 14 an die Spitze der Torjägerliste setzte. Für die Gäste war der ehemalige Hamburger Rodrigo Zalazar (75.) erfolgreich.

Von dpa