Staatsanwalt: Messerstich traf Mitarbeiterin zufällig

Der 20-jährige Syrer sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Bislang habe er sich weder zur Tat noch zu seinem Motiv geäußert. Es gebe aus seiner Akte «gewisse Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung», sagte der Staatsanwalt. Trotzdem halte er den Mann für schuldfähig. Entsprechend werde er Untersuchungshaft beantragen und nicht seine Unterbringung in einer Psychiatrie.

Der Verdächtige habe sich zunächst unauffällig verhalten und plötzlich ein Küchenmesser gezückt, hieß es am Freitag. Die Frau hatte zwei Messerstiche in die Schulter erlitten. Ihre Kollegen hielten den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Im Wuppertaler «Haus der Integration», wo sich die Tat ereignete, sind mehrere Institutionen wie Ausländeramt und Jobcenter untergebracht, die sich um Zugewanderte und Geflüchtete kümmern.

Die 25-Jährige wurde schwer verletzt, war aber nicht in Lebensgefahr. Das «Haus der Integration» sollte auch am Freitag geschlossen bleiben. Eine Sprecherin der Stadt sagte, das Sicherheitspersonal werde bei Wiederöffnung am Montag aufgestockt. Eine Metallschleuse am Eingang gebe es bislang nicht. Der Deutsche Beamtenbund und die Gewerkschaft Komba Nordrhein-Westfalen hatten zuvor einen besseren Schutz der Beschäftigten gefordert.