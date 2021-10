Staatsschutz durchsucht Wohnungen wegen Terrorverdachts

Düren (dpa)

Spezialeinheiten der Polizei in Nordrhein-Westfalen haben am Donnerstagmorgen wegen Terrorverdachts die Wohnungen von fünf jungen Männern im Landkreis Düren durchsucht. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Köln mit. «Den Beschuldigten wird vorgeworfen, sich anlehnend an Propagandamaterial der ausländischen terroristischen Vereinigung «Islamischer Staat» auf eine terroristisch motivierte Tat vorbereitet zu haben», hieß es.

Von dpa