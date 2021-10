Staatsschutz ermittelt wegen Vermummter vor Haus von Reul

Leichlingen (dpa)

Nach einer Versammlung von Vermummten vor dem Privathaus des NRW-Innenministers Herbert Reul (CDU) hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Es gehe um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und gegen das Sprengstoffgesetz, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Die Hintergründe der «Spontanversammlung» am Sonntag in Leichlingen waren noch unklar, möglicherweise stand die Aktion «in Zusammenhang mit dem neuen Versammlungsgesetz», hieß es von der Polizei.

Von dpa