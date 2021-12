Staatssekretärin fordert mehr Aufklärung über Impfpflicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Integrationsstaatssekretärin Gonca Türkeli-Dehnert hat zur geplanten allgemeinen Corona-Impfpflicht mehr Aufklärung auch für Ausländer und Menschen mit Migrationshintergrund gefordert. «Es ist ganz wichtig, dass wir alle geimpft werden, unabhängig von unserer Herkunft», sagte sie am Dienstag im Deutschlandfunk. Widerstände gegen Impfungen gebe es in dieser Gruppe genauso wie auch bei den Deutschen. Das sei kein Herkunftsproblem, sondern betreffe alle Gruppen. «Aber natürlich muss man auch versuchen, an alle Gruppen heranzukommen.»

Von dpa