Städtetag: Bund muss beim Klimaschutz mutiger werden

Der Deutsche Städtetag hat den Bund angesichts der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands aufgefordert, beim Klimaschutz mutigere Entscheidungen zu treffen. Städtetagspräsident Burkhard Jung sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag: «Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen das Ziel der Klimaneutralität so schnell wie möglich erreichen, um den Schäden durch Extremwetter-Katastrophen besser begegnen zu können.»

Die Unwetter und ihre Folgen seien eine Katastrophe, sagte der Leipziger Oberbürgermeister. «Uns allen geht nahe, dass viele Menschen ihr Leben verloren haben und es immer noch Vermisste gibt.» Das ganze Land und ganz besonders die betroffenen Städte, Gemeinden und Regionen seien schockiert über die dramatischen Folgen der Naturgewalt. Es sei gut, dass der Bund und die betroffenen Länder Hilfe zugesagt hätten. «Die Menschen, die ihre Wohnungen, ihre Existenzen und ihr Hab und Gut verloren haben, werden diese Hilfe dringend brauchen.»

Jung sagte weiter: «Nicht zum ersten Mal erleben wir die Folgen von Starkregen und Hochwasser. Aber diesmal hat es unser Land besonders hart getroffen. Weil der Klimawandel voranschreitet, müssen wir leider damit rechnen, dass Extremwetter-Ereignisse in Zukunft noch häufiger vorkommen werden.» Dazu gehörten auch Dürreperioden oder Stürme. «Klimafolgen wie Hitzewellen, Dürren und Starkregen sind nicht mehr wegzureden. Sie sind Realität.»

Viele Städte hätten bereits gute Maßnahmen ergriffen, um sich den Klimafolgen anzupassen. «Aber klar ist auch: Wir müssen in den Kommunen diesen Weg konsequent weitergehen», so Jung: «Die Städte planen und bauen auf Grundlage der Klimaprognosen, um die Bevölkerung und die kommunale Infrastruktur vor den Klimaveränderungen zu schützen. Und sie entwickeln Gefahrenkarten, um die Bevölkerung darüber aufzuklären, wo bei Starkregen Überschwemmungen auftreten können. Um Starkregen-Ereignisse und Hochwasser-Lagen abzumildern, werden zudem mehr Kapazitäten für Oberflächenwasser geschaffen.» Das gehe etwa mit mehr Grünflächen und dem Ausbau von Rückhaltebecken für Hochwasser. In einigen Städten liefen auch Renaturierungen von Wasserläufen, um den Flüssen und Bächen wieder mehr Platz bei hohen Pegelständen zu geben.