Stamp und Wüst würdigen Leistungen von Migranten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der stellvertretende Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp (FDP), möchte mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte für den öffentlichen Dienst gewinnen. «Was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir ganz breit in die Gesellschaft dokumentieren, wie wichtig Einwanderung heute ist», sagte Stamp am Freitag in Düsseldorf bei einer Veranstaltung zum 60. Jubiläum des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. Dabei verwies er auch auf den Fachkräftemangel im Land. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) würdigte die Bereicherung der Gesellschaft durch eingewanderte Menschen.

Von dpa