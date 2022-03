Stamp will «Willkommensklassen» für Flüchtlinge aus Ukraine

«Für uns ist wichtig, dass wir in den Schulen und Kitas bewährte Instrumente wie Willkommensklassen und Brückenprojekte reaktivieren und unbürokratisch unterstützen. Es kommen ja vor allem Frauen und Kinder», sagte Stamp «The Pioneer». Man brauche «schnelle und unbürokratische Hilfe». Dabei kämen NRW auch die kommunalen Integrationszentren zugute, die das Land gerade erst «gesetzlich abgesichert und finanziell gestärkt» habe.

In der Flüchtlingskrise von 2015 hatte man auch in NRW «Willkommensklassen» eingerichtet, in denen Kinder ohne Deutschkenntnisse aufgenommen und an Sprache und Schulsystem herangeführt wurden.