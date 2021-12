Stark verbesserte Fortuna siegt wieder: 3:1 bei Darmstadt

Darmstadt (dpa/lnw)

Fortuna Düsseldorf ist mit einem überraschenden Auswärtssieg beim Spitzenteam Darmstadt 98 nach zuvor fünf sieglosen Spielen in Serie ein Befreiungsschlag in der zweiten Fußball-Bundesliga gelungen. Vor allem auch für Trainer Christian Preußer war das deutliche und verdiente 3:1 (2:0) am Freitagabend beim Tabellenzweiten ein ganz wichtiger Sieg. Der 37-Jährige war angesichts des Negativtrends zuletzt beim früheren Bundesligisten bereits in die Kritik geraten.

Von dpa