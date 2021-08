Starke Leverkusener besiegen Gladbach mit 4:0

Bayer Leverkusen hat das Duell zweier Europapokal-Anwärter in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll gewonnen. Das Team des neuen Trainers Gerardo Seoane ließ am Samstagabend Borussia Mönchengladbach beim 4:0 (2:0)-Sieg keine Chance. Gladbachs Torwart Yann Sommer (3.) per Eigentor, Patrik Schick (8.), Moussa Diaby (55.) und Nadiem Amiri (87.) sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Erfolg.

Die Leverkusener verbesserten sich zumindest bis zu den Sonntag-Spielen des zweiten Spieltages mit vier Punkten auf Platz zwei hinter dem VfL Wolfsburg (6 Punkte), die Gladbacher haben bislang nur einen Zähler.

Die Gäste hatten im Spiel auch mit einigem Verletzungspech zu kämpfen. Stürmer Marcus Thuram musste nach 20 Minuten mit bandagiertem Knie ausgewechselt werden, ebenso Nationalspieler gingen Matthias Ginter und Alassane Plea jeweils nach einer Stunde vom Platz.