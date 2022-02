Start der Corona-Impfungen in Apotheken am Montag

Düsseldorf (dpa/lnw)

Von diesem Montag an bieten in Nordrhein-Westfalen die ersten Apotheken Corona-Impfungen an. Nach Auskunft des Apothekerverbandes Nordrhein werden die ersten Impfstoffe zum Wochenanfang geliefert. Grundsätzlich rät der Verband zu Terminvereinbarungen, weil nicht jede Apotheke von Anfang an dabei sei. Auf Bundesebene war im Dezember der Weg dafür freigemacht worden. Anschließend erfolgte die Schulung.

Von dpa