Start der Osterferien: Volle Straßen am Freitag und Samstag

Leverkusen (dpa/lnw)

Zum Start der Osterferien am Freitag müssen sich die Autofahrer in Nordrhein-Westfalen auf volle Straßen einstellen. Da zeitgleich auch Hessen in den Urlaub fährt, rechnet die Autobahn GmbH des Bundes mit deutlich mehr Verkehr als in den beiden Corona-Jahren zuvor.

Von dpa