Stau wegen Entschärfung von Weltkriegsbomben

Bei Bauarbeiten sind nach Angaben der Stadt vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Drei 250-Kilogramm-Bomben und ein 125-Kilogramm-Blindgänger sollten noch am Donnerstag entschärft werden. Im Zuge der Entschärfung war unter anderem eine Sperrung der B1 in beide Fahrtrichtungen bekanntgegeben worden. Damit sind auch Autofahrer auf der vielbefahrenen A40 in dem Bereich betroffen. Nach einer Übersicht des Verkehrsministeriums kam es zum Stau infolge der gesperrten B1. Autofahrer mussten am Donnerstagnachmittag den Daten zufolge dort deshalb 45 Minuten bis eine Stunde mehr Zeit einplanen.