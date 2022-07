Steinmeier bei Gedenken zum Jahrestag der Flutkatastrophe

Vor einem Jahr brach eine beispiellose Hochwasserflut über Teile von NRW und Rheinland-Pfalz herein. Mehr als 180 Menschen starben. Am Donnerstag kommt Bundespräsident Steinmeier in die Region, um der Opfer zu gedenken.

Zum Jahrestag der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen gibt es am Donnerstag (17.30 Uhr) eine zentrale Gedenkfeier mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auf Einladung von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nimmt Steinmeier zusammen mit Hinterbliebenen der Opfer an einem ökumenischen Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche Euskirchen bei Bonn teil.

Im Anschluss an den Gottesdienst wollen Steinmeier und Wüst in der Kirche sprechen. Außerdem ist ein Austausch mit Angehörigen der Opfer geplant. Zu der Gedenkfeier werden auch Hilfsorganisationen und Kommunalvertreter der vom Hochwasser betroffenen Regionen erwartet.

Bei der Hochwasserkatastrophe waren allein in NRW 49 Menschen gestorben. Die Schäden werden auf etwa 13 Milliarden Euro beziffert. Im rheinland-pfälzischen Ahrtal kamen 134 Menschen um.

Bereits am Donnerstagmittag (14.00 Uhr) nehmen Bundesinnenministerin Nancy Faser (SPD) und NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) an einer Gedenkstunde vor dem Haupteingang der Kreisverwaltung Euskirchen teil. Landrat Markus Ramers sagte, ohne den mutigen Einsatz von Hilfsorganisationen sowie freiwilligen Helferinnen und Helfern wäre das Ausmaß der Katastrophe noch viel verheerender ausgefallen.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) besucht am Donnerstagmittag (14.30 Uhr) das Sankt-Antonius-Hospital (SAH) in Eschweiler, das durch das Hochwasser stark beschädigt worden war. Erst Anfang Oktober, fast drei Monate nach der Katastrophe, hatte das Krankenhaus die stationäre Versorgung von Patienten wieder aufnehmen können.

Die Naturschutzorganisation WWF warnt unterdessen vor mangelnden Konsequenzen beim Hochwasserschutz. Der Umgang mit der Landschaft müsse sich grundlegend ändern, forderte Tobias Schäfer, Experte für Gewässerschutz beim WWF Deutschland. Die Landschaft müsse wieder in die Lage versetzt werden, bei heftigem und anhaltendem Regen überschüssiges Wasser aufzunehmen. Feuchtgebiete, Auen von Bächen und Flüssen, aber auch Boden und Vegetation hätten eine solche natürliche Schwammfunktion, müssten aber vielerorts erst wiederhergestellt werden.

«Natürlicher Rückhalt von Wasser in der Landschaft wirkt wie ein Puffer und trägt dazu bei, Überschwemmungen, aber auch Austrocknung der Landschaft zu vermindern», sagte Schäfer.

Unterdessen wurde bekannt, dass Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU) eine Gesetzesreform zum hochwassersicheren Bauen erwägt. «Wenn man beim Neubau bestimmte Aspekte berücksichtigt, kann man mit geringem Aufwand viel für den Schutz des eigenen Hauses erreichen», sagte die CDU-Politikerin dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Donnerstag). Kellerlichtschächte könnten so gesichert werden, dass bei Starkregen durch sie kein Wasser ins Haus fließt. Und Rückstauklappen könnten dafür sorgen, dass kein Wasser von unten in die Keller eindringt.