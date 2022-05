Steinmeier: Karlspreis-Trägerinnen «mutig und beharrlich»

Aachen (dpa)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die diesjährigen Karlspreis-Trägerinnen aus Belarus für ihren mutigen Einsatz in dem Land gewürdigt. Das deutsche Staatsoberhaupt schrieb persönliche Briefe an die Bürgerrechtlerinnen Swetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikowa, wie das Bundespräsidialamt am Donnerstag mitteilte.

Von dpa