Steinwürfe auf Polizisten und Autos: Einsatz bei Lützerath

Erkelenz (dpa/lnw)

Nach Steinwürfen auf einen Braunkohlebagger ist es am Donnerstag zu einem massiven Polizeieinsatz bei Lützerath nahe dem Tagebau Garzweiler gekommen. Teilweise seien auch Beamte und Polizeiautos mit Steinen beworfen worden, teilte die Polizei in Aachen mit. Als sie am Morgen wegen der Steinwürfe auf den Bagger vor Ort war, seien die Beamten plötzlich von einer herannahenden Gruppe von 40 bis 50 Personen bedrängt worden. Die Personen stammten offenkundig aus dem Kreis der Gegner des Braunkohleabbaus.

Von dpa