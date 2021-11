Stellwerksschaden behoben: Züge rollen langsam wieder an

Duisburg (dpa/lnw)

Der seit der Nacht für massive Probleme im Zugverkehr durch das Ruhrgebiet sorgende Stellwerksschaden bei Duisburg ist behoben. Es sei aber bis in die Abendstunden hinein weiter mit Einschränkungen zu rechnen, sagte eine Bahnsprecherin am Mittwochmittag. Ein Kabelschaden an den Gleisen hatte demnach einen Kurzschluss an einer wichtigen Anlage in dem Stellwerk ausgelöst. Dadurch habe man den Bahnverkehr auf der wichtigen Achse rund um Duisburg nicht mehr lenken können.

Von dpa