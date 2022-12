Steuerpflichtige spendeten 2018 im Schnitt 70 Euro

Düsseldorf (dpa/lnw)

Jeder steuerpflichtige Bürger in Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2018 durchschnittlich 70 Euro gespendet. Das teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag auf Grundlage der jetzt vorliegenden Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik mit. Insgesamt hätten die Einwohner in ihren Steuererklärungen Spenden zur Förderung steuerbegünstigender Zwecke in Höhe von 1,3 Milliarden Euro angegeben.

Von dpa