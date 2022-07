Steuerzahlerbund: Gebührenvergleich für Müll und Abwasser

Der jährliche Vergleich des Steuerzahlerbunds der Müll- und Abwassergebühren in NRW ist für viele Bürger aufschlussreich: Die Preisspannen sind riesig und in den teuersten Kommunen muss etwa fünf Mal mehr berappt werden als in den günstigsten.

Der Bund der Steuerzahler stellt am Donnerstag (10.00 Uhr) in Düsseldorf seinen jährlichen Vergleich der Abfall- und Abwassergebühren in Nordrhein-Westfalen vor. In den vergangenen Jahren förderte die Statistik riesige Kostenunterschiede zutage. Demnach muss in den teuersten Kommunen etwa fünf Mal mehr berappt werden als in den günstigsten. Der Städte- und Gemeindebund und der Verband kommunaler Unternehmen halten die Gebührenvergleiche auf Grund der unterschiedlichen Voraussetzungen vor Ort jedoch für nicht belastbar.

Eine Rolle dürfte in diesem Jahr auch das jüngste Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster zu überhöhten Kalkulationen bei den Abwassergebühren spielen. Der Bund der Steuerzahler hatte eine erfolgreiche Klage im Musterverfahren gegen die Stadt Oer-Erkenschwick unterstützt. Landesweit hat das Urteil für viele Fragezeichen in den kommunalen Ämtern und bei Bürgern gesorgt, die nun wissen wollen, ob sie Rückzahlungen erhalten.