Steuerzahlerbund präsentiert Gebühren-Vergleich

Der Bund der Steuerzahler stellt heute einen Vergleich der aktuellen Abfall- und Müllgebühren in den nordrhein-westfälischen Gemeinden vor. In den vergangenen Jahren hatte die Auflistung stets enorme Preisspannen zwischen den unterschiedlichen Städten und Kreisen offenbart. In einigen Gemeinden lagen die Kosten sogar um ein Vielfaches höher als in anderen.

Im vergangenen Jahr zahlte ein Vier-Personen-Musterhaushalt nach Zahlen des Steuerzahlerbunds im Landesdurchschnitt etwa 270 Euro jährlich für die 14-tägige Leerung der üblichen Tonnen und 726 Euro an Abwassergebühren. Der Landesvorsitzende des Steuerzahlerbunds, Rik Steinheuer, will auch über einen aktuellen Musterprozess zur Kalkulation der Abwassergebühren berichten, den der Bund vor dem Oberverwaltungsgericht des Landes unterstützt.